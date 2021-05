Corona Reiner Haseloff informiert live über die neuen Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt - hier geht es zum Liveticker

Wie wird Sachsen-Anhalt die neuen Corona-Beschlüsse umsetzen? Wird es weitere Lockerungen geben? Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) informiert am heutigen Donnerstag, den 20. Mai in einer Live-Pressekonferenz ab 12.30 Uhr über die Corona-Maßnahmen. Der Volksstimme Liveticker informiert Sie in Echtzeit.