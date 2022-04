Reparieren statt wegwerfen: Gibt es dafür in Sachsen-Anhalt bald eine Prämie von 100 Euro?

Thüringen hat ihn schon, in Sachsen-Anhalt könnte er eingeführt werden: ein Reparaturbonus für kaputte Elektrogeräte.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) will die Einführung eines Reparaturbonus prüfen. Er warb am Freitag im Landtag dafür, mehr für die Vermeidung von Elektromüll zu tun, um Umwelt und kostbare Rohstoffe zu schützen. Der Minister will auf Anreize setzen. „Wenn es sich lohnt, ein defektes Gerät zu reparieren, wird es nicht gleich ausrangiert. Deshalb wird das Umweltministerium die Einführung eines Reparaturbonus sowie die Unterstützung von Reparaturinitiativen prüfen“, sagte Willingmann.