In Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau sollen nach dem Willen von CDU und SPD im Magdeburger Landtag nun doch keine höheren Mindestschülerzahlen gelten. Das Bildungsministerium hatte eigentlich andere Pläne.

Rettung für Großstadtschulen in Sachsen-Anhalt?

Mindestens 25 Schüler sollten Großstadtgrundschulen in Sachsen-Anhalt ab 2027 haben. Die Koalition will diese Pläne jetzt kassieren.

Magdeburg - Es war ein Vorhaben, das in den Kommunen von Anfang an auf Widerstand stieß. Nach Plänen des Bildungsministeriums von Eva Feußner (CDU) für das neue Schulgesetz sollen Sachsen-Anhalts große Städte Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau ab 2027 verpflichtend größere Anfangsklassen in ihren Grund- und weiterführenden Schulen bilden.