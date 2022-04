Rollt die nächste Corona-Welle in Sachsen-Anhalt an?

Magdeburg - Virologe Christian Drosten schlägt Alarm. Er hält die derzeitige Beruhigung der bundesweiten Corona-Infektionszahlen für ein vorübergehendes Phänomen. Die Inzidenz in den ostdeutschen Bundesländern nehme unabhängig vom Ferienende derzeit wieder an Fahrt auf. „Ich denke, da deutet sich jetzt die Herbst- und Winterwelle an, die wir im Oktober wohl wieder sehen werden“, analysierte Drosten Dienstagabend in seinem Corona-Podcast.