Sachsen-Anhalts Landesregierung will den beiden Häusern in Gardelegen und Salzwedel mit Landesgeld über einen existenzbedrohenden Engpass hinweghelfen. Ein klares Signal kommt auch vom Landkreis.

Mandy Schumacher und Olaf Meining setzen sich für den Erhalt beider Standorte des Altmarkklinikums im LAltmarkkreis ein.

Magdeburg/Gardelegen/Salzwedel - Sachsen-Anhalts Landesregierung will dem Altmarkklinikum mit seinen Standorten in Salzwedel und Gardelegen mit Millionenhilfen durch einen existenzbedrohenden Liquiditätsengpass helfen – und beide Häuser langfristig sichern. „Die Krankenhäuser in Gardelegen und Salzwedel sind für die medizinische Versorgung unverzichtbar“, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag nach einem Gespräch mit Vertretern der Betriebsräte beider Häuser in Gardelegen.