Landeshilfen in Aussicht gestellt Sachsen-Anhalt bekennt sich zum Altmarkklinikum: „Häuser unverzichtbar“
Sachsen-Anhalts Landesregierung will den beiden Häusern in Gardelegen und Salzwedel mit Landesgeld über einen existenzbedrohenden Engpass hinweghelfen. Ein klares Signal kommt auch vom Landkreis.
Aktualisiert: 13.02.2026, 15:39
Magdeburg/Gardelegen/Salzwedel - Sachsen-Anhalts Landesregierung will dem Altmarkklinikum mit seinen Standorten in Salzwedel und Gardelegen mit Millionenhilfen durch einen existenzbedrohenden Liquiditätsengpass helfen – und beide Häuser langfristig sichern. „Die Krankenhäuser in Gardelegen und Salzwedel sind für die medizinische Versorgung unverzichtbar“, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag nach einem Gespräch mit Vertretern der Betriebsräte beider Häuser in Gardelegen.