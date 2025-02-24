Der Winter kehrt nach Sachsen-Anhalt zurück: In Altmark, Börde und Harz soll am Freitag Schnee fallen. Dazu kommen Glätte, Frost bis minus acht Grad und Sturmböen auf dem Brocken. Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt und zeitweise winterlich.

Winter in Sachsen-Anhalt: Während im Süden der Schnee taut, kommt im Norden und Westen neuer Schnee hinzu.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein nach Polen abziehendes Tiefdruckgebiet bringt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt. Zusätzlich kommt vom Norden erneut kältere Luft.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Neuschnee in Harz, Altmark und Börde

Am Freitag, dem 13. Februar, ist der Himmel meist stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. Im Harz und in der Altmark, später auch in der Börde, können bis zum Abend bis zu drei Zentimeter Neuschnee fallen. Anderenorts geht der Niederschlag in Regen oder Schneeregen über. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad, im Harz und in der Altmark zwischen 0 und 4 Grad.

Lesen Sie auch: Joggen bei Minusgraden: Wie gefährlich ist das für den Körper?

In der Nacht zu Samstag, dem 14. Februar, zeigt sich das Wetter wechselhaft mit Niederschlägen, die zeitweise von Regen in Schnee oder Schneeregen übergehen. Die Temperaturen sinken auf -4 bis 0 Grad. Laut DWD ist auf den Straßen mit Glätte zu rechnen.

Schneefall und Schneeregen am Samstag

Wechselhaftes Wetter zeigt sich auch am Samstag, dem 14. Februar. Meist bleibt es niederschlagsfrei, örtlich kann es etwas Schneefall oder Schneeregen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad, im Harz bis -1 Grad.

Lesen Sie auch: Polarwirbel in Gefahr: Warum die klirrende sibirische Kälte Sachsen-Anhalt treffen könnte

In der Nacht zu Sonntag, dem 15. Februar, gibt es eine wechselnde Bewölkung und vereinzelt Schneefall. Die Temperaturen gehen deutlich auf -8 bis -4 Grad zurück. Der DWD warnt vor Glätte auf den Straßen.

Wechsel zwischen Sonne und Wolken am Sonntag in Sachsen-Anhalt

Auch am Sonntag, dem 15. Februar, zeigt sich die Sonne zwischen den Wolken kaum. Mit Regen ist aber nicht zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und 0 Grad.

Lesen Sie auch: Polarwirbel in Gefahr: Droht Sachsen-Anhalt im Februar 2026 eine extreme Kältewelle?

In der Nacht zu Montag, dem 16. Februar, nimmt die Bewölkung wieder zu. In den Morgenstunden kann es in der Westhälfte Sachsen-Anhalts erneut schneien. Die Temperaturen sinken auf -6 bis -3 Grad. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

Neuer Wochenstart mit Regen und Schnee

Am Montag, dem 16. Februar, verdichten sich die Wolken weiter. Von Westen her breitet sich Niederschlag aus, teils gibt es Schnee. Die Tageshöchsttemperatur erreicht 1 bis 3 Grad, im Harz -3 bis 1 Grad.

In der Nacht zum Dienstag, dem 17. Februar, überwiegen viele Wolken, gelegentlich kann es zu Regen kommen. Die Temperaturen sinken auf -3 bis -1 Grad, im Harz geht es auf bis zu -5 Grad runter.