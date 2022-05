Sachsen-Anhalt beschließt größten Landes-Etat aller Zeiten

Sachsen-Anhalts Koalition hat am Mittwoch den größten Etat der Landesgeschichte verabschiedet. Es dürfte vorerst der letzte dieser Größenordnung bleiben. Kritik kommt vom Landesrechnungshof.

Finanzminister Michael Richter (CDU) am Mittwoch im Landtag.

Magdeburg - „Es ist ein Haushalt, der in dieser Größenordnung in diesem Land bisher noch nicht beschlossen wurde“, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU) am Mittwoch im Landtag, bevor das Plenum den Etat mit den Stimmen der Koalition beschloss.