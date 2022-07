Aufstockung an der Uni Halle Sachsen-Anhalt bildet ab Herbst deutlich mehr Lehrer aus

Im Kampf gegen die Personalnot an den Schulen stockt das Land die Erstsemesterplätze für angehende Lehrer an der Uni Halle deutlich auf. Von 800 soll sie auf 1000 steigen. In Magdeburg ist auch nach Ankündigung der Intel-Ansiedlung indes keine Erhöhung vorgesehen.