Sachsen-Anhalts Ärzte richten Alarmruf an Politik: „Wir sind am Ende“

Magdeburg - Sachsen-Anhalts niedergelassene Ärzte stoßen bei der Versorgung der Patienten nach eigenen Angaben immer stärker an ihre Grenzen: „Haus- und Fachärzte können berufspolitisch eigentlich keinen neuen Patienten mehr aufnehmen“, sagte Jörg Böhme, Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gestern bei der Jahrespressekonferenz der Heilberufler in Magdeburg. Wo Kollegen dies trotzdem tun, geschehe das in der Regel aus berufsethischen Gründen. „Wir sind am Ende“, sagte Böhme, der selbst Hausarzt in Stendal ist.