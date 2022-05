Sachsen-Anhalts Bauern befürchten neuen Dürre-Sommer

Nach ausreichend Niederschlag im Februar hat es in Sachsen-Anhalt im März und April erneut viel zu wenig geregnet. Bauern im Land fürchten bereits Ernteausfälle wie 2018.

Magdeburg/Harsleben - Wenn Philipp Sowinski in diesen Tagen auf die Felder seines Betriebs im Vorharz blickt, sieht er emporschießende Pflänzchen, soweit das Auge reicht. Wanderer würden sich über den Anblick freuen: Am Horizont erhebt sich das Brockenmassiv vor scheinbar heiler Frühlingslandschaft. Der 39-Jährige aber ist in Sorge: „Mit den Augen einer Kuh ist alles schön grün“, sagt der Vorstand der Harslebener Agrargenossenschaft. „Ertrag steht aber nicht dahinter.“