Der Norden und Osten von Sachsen-Anhalt sind deutlich stärker von der Personalnot betroffen als die Uni-Stadt Halle. Die Linke fordert eine Stärkung der Lehrer-Ausbildung in Magdeburg.

Kind im Unterricht: Die ländlichen Räume in Sachsen-Anhalt leiden deutlich häufiger unter Lehrermangel als die Großstädte.

Magdeburg - Der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt ist vor allem ein Problem der ländlichen Räume im Norden und Osten - und hier vor allem an Sekundar- und Förderschulen teils deutlich ausgeprägt. Das geht aus Antworten des Bildungsministeriums von Eva Feußner (CDU) auf Kleine Anfragen der Linken hervor, die die Fraktion am Freitag vorgestellt hat.