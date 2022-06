Sachsen-Anhalts Landtag wird Moskaus Invasion offiziell verurteilen - Krieg wird Thema an Schulen

Politiker fast aller Parteien in Sachsen-Anhalt haben die russische Aggression in der Ukraine scharf verurteilt. Das Land bereitet sich auf die Ankunft von Kriegsflüchtlingen vor.

Magdeburg - Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wollen CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke im Magdeburger Landtag „den Völkerrechtsbruch Russlands“ morgen in einer gemeinsamen Erklärung verurteilen: „Der Angriffskrieg gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen. Die Inkaufnahme von Toten, das Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine, die Zerstörung der Infrastruktur werde „von der Putin-Administration als Preis einer großrussischen nationalistischen Ideologie in Kauf genommen.“ Und weiter: „Der Landtag erklärt seine Solidarität mit der Ukraine und steht an der Seite der Menschen, die durch diesen Krieg bedroht werden. Wir fordern die Bundesregierung, die EU und die UN auf, alles zu tun, um den Krieg zu stoppen und einen Flächenbrand in Europa zu verhindern.“