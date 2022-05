Wirtschaftsminister: Prüfungsstopp für Nord Stream 2 hat Folgen für Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landeswirtschaftsminister Sven Schulze hat wegen der Aussetzung der Zertifizierung für die Pipeline Nord Stream 2 durch die Bundesnetzagentur vor Konsequenzen gewarnt: „Das ist eine Entscheidung, die negative Folgen für Sachsen-Anhalt haben könnte“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in der Landespressekonferenz in Magdeburg. „Als großes Problem sehe ich, dass nun sehr sicher feststeht, dass Nord Stream 2 den gesamten Winter nicht zur Verfügung steht“, ergänzte er.