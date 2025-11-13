Was müssen Veranstalter für die Sicherheit von Weihnachtsmärkten tun, was ist Aufgabe der Polizei? In Magdeburg hätte Streit um diese Frage fast zur Absage des Weihnachtsmarktes geführt. In einer Regierungsbefragung hat Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) nun ihre Sicht der Dinge dargelegt.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sieht vorerst keinen weiteren Handlungs- oder Klärungsbedarf bei der Frage, wie das Land Städte und Gemeinden beim Veranstalten von Weihnachtsmärkten unterstützen kann. „Die Polizei ist und bleibt für die Abwehr von Terror zuständig, das entbindet Veranstalter und Organisatoren aber nicht von ihrer Pflicht die Risiken für solche Anschläge zu minimieren“, sagte Zieschang am Donnerstagmorgen bei einer Regierungsbefragung im Landtag.