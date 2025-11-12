Sie wollen aussehen wie ihre Idole auf Social Media – doch der Preis ist hoch. Ein Natural-Athlet und eine Ärztin berichten von gefährlichen Trends, psychischem Druck und einem Ideal beim Bodybuilding, das kaum einer erreichen kann.

Breite Schultern und definierte Muskeln: Für viele Bodybuilder reichen Sport und Disziplin nicht mehr aus. Sie greifen zu Dopingmitteln, um erfolgreich zu sein.

Magdeburg. - Wenn man an Bodybuilder denkt, schießen Bilder von Arnold Schwarzenegger oder Markus Rühl in den Kopf. Braun gebrannt und mit einem strahlend weißen Lächeln betreten sie die Bühne. Muskeln, wohin das Auge reicht. Arme so breit wie die Oberschenkel. Streifen um Streifen der Muskelfasern ziehen sich über jede einzelne Körperpartie. Allein durch schweres Training, strenge Diäten und mentale Stärke schaffen es die Besten bis auf die große Bühne. Oder?