Unbezahlte Mehrarbeit, Kürzungen bei Förderstunden, unbrauchbare Leih-Computer: Glaubt man Rektoren, ist der Ärger über den Kurs des Bildungsministeriums so groß wie lange nicht. Gespräch mit einem Schulleiter aus Wanzleben.

Kritik am Kurs des Bildungsministeriums

Steffen Armgart (58) Schulleiter an in Wanzleben: „In unseren Lehrer- und den Klassenzimmern sitzen potenzielle Wähler.“

Magdeburg - Hört man Schulleitern in Sachsen-Anhalt dieser Tage zu, hat der Unmut in den Lehrerzimmern über die Schulpolitik des von Eva Feußner (CDU) geleiteten Bildungsministeriums eine lange nicht gekanntes Ausmaß erreicht. Einer dieser Leiter ist Steffen Armgart von der Gemeinschaftsschule Wanzleben vor den Toren Magdeburgs. Armgart ist hier verantwortlich für 460 Schüler und 35 Lehrer sowie weitere Mitarbeiter. Vor einem Gespräch am Donnerstagmorgen ist der 58-Jährige im Prüfungsstress. Wenige Wochen vor den Ferien muss er sich gleichzeitig aber schon den Kopf über die Unterrichtsplanung für das neue Schuljahr zerbrechen. Anlass sind Kürzungspläne des Ministeriums für Förderstunden, die auch Angebote seiner Ganztagsschule betreffen. Er wisse wegen des Papiers überhaupt nicht, womit er planen kann, sagt Armgart. Ein Interview: