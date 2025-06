Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will das Polizeigesetz ändern und könnte so den Weg für die umstrittene Überwachungs-Software von Palantir freimachen. Kritik kommt aus der Opposition, aber auch den eigenen Reihen.

Magdeburg - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will im Polizeigesetz die Voraussetzungen zum Einsatz einer automatisierten Datenanalysesoftware für Ermittlungen schaffen. Der MDR berichtet unter Berufung auf Experten, dass, so wie das Gesetz formuliert ist, nur die Produkte des umstrittenen US-Unternehmens „Palantir“ in Frage kommen.