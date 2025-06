Unternehmer feiern Sommer-Story „Puma“ am Geiseltalsee: Region macht Werbung mit der winzigen Großkatze

Die vermeintliche Puma-Sichtung am Geiseltalsee hat die Region kurzfristig in den Fokus gerückt. Nach der Entwarnung kursieren in den sozialen Netzwerken zahlreiche KI-Bilder rund um die vermeintliche Großkatze.