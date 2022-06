Freibad Soforthilfe für Schwimmbäder verpufft großflächig in Sachsen-Anhalt: Neuer Geldsegen in Aussicht

Nach deutlicher Kritik am Soforthilfeprogramm für Schwimmbäder meldet sich die Politik zu Wort. Und stellt ein großes Sonderprogramm für alle Badeanstalten in Sachsen-Anhalt in Aussicht.