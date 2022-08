Solaranlagen in Sachsen-Anhalt werden zunehmend Ziel von Dieben 

Schon jetzt sind in Sachsen-Anhalt fast so viele Diebstähle von Solarpanelen oder Wechselrichtern registriert worden, wie im gesamten Vorjahr. Zwei Landkreise sind besonders betroffen.

Magdeburg - Als Landwirt Kai-Uwe Fricke aus Krüssau (Jerichower Land) am 13. Mai morgens gegen 7.30 Uhr zu seinen Kühen in der etwas außerhalb des Dorfes befindlichen Stallanlage geht, bemerkt er sofort: Unbekannte haben sich über Nacht an der großen Solaranlage zu schaffen gemacht. Fast alle Kästen an der Wand sind weg, die Sicherung ist zerstört.