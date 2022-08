Spurlos verschwunden - 90 Menschen gelten in Sachsen-Anhalt als vermisst

Aktuell gelten in Sachsen-Anhalt 90 Menschen als vermisst. Bis Mitte August wurden seit Januar 1400 Vermisstenanzeigen gestellt. Die meisten Menschen tauchten schon nach Tagen auf, manche bis heute nicht.

Magdeburg - Es ist schon spät am Abend, kurz nach 22 Uhr, als die 60-jährige Dagmar Grothe aus Möckern (Jerichower Land) am 2. Mai das letzte Mal an ihrem Wohnhaus gesehen wird. Sie ist zu Fuß unterwegs. Die Angehörigen machen sich große Sorgen, weil auch eine Eigengefährdung aufgrund ihrer Erkrankung nicht ausgeschlossen werden kann. Sie erstatten Anzeige.