Mara, Linnea, Laura und Adrian vom Yamakawa Karate – Do Ballenstedt an der Harz-Bühne bei einer Schauvorführung.

Stendal. - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) gaben am Sonntag um 11 Uhr zum Abschluss des Sachsen-Anhalt-Tages den Startschuss für den Festumzug durch die Innenstadt. Etwa 3.000 Teilnehmer präsentierten zum Höhepunkt des Landesfestes auf rund 2,3 Kilometern beim zweistündigen Umzug die Regionen in bunten Bildern.

Den Startschuss gab das gemeinsame Singen des Rolandslieds, das Mitglieder des Theaters der Altmark angestimmt hatten und in das Ministerpräsident Reiner Haseloff kräftig einstimmte.

Einer der vielen Höhepunkte des Festes war die Versteigerung von Geschenken, die in den vergangenen Jahren Sachsen-Anhalts Ministerpräsident überreicht worden waren.

Und „Auktionator“ Andreas Henke ließ auf der Bühne „Weltoffenes Sachsen-Anhalt“ den Hammer schwingen. Teilweise überschlugen sich die Gebote für die 36 Objekte aus dem Angebotskatalog, zuzüglich sechs weiterer, die die Staatskanzlei aus dem Hut gezaubert hatte.

Alle übertrafen das Mindestgebot von zehn Euro bei weitem. Den höchsten Zuschlag erhielt eine Deckeldose aus Hankoog-Porzellan, die der Koreas Premier Chung Hongwon Ministerpräsidenten Reiner Haseloff überreicht hatte. Das Stück ersteigerten Ronald und Anne-Katrin Schulze aus Stendal für 125 Euro. „Meine Frau hat die Schale in dem Volksstimme-Artikel gesehen und sofort gesagt: Die muss ich haben – egal, was sie kostet“, zeigt das Ehepaar stolz seine ersteigerte Deckeldose. „Meine Frau sammelt asiatisches Porzellan und nächstes Jahr haben wir vor, nach Korea zu reisen.“ Der Versteigerungserlös in Höhe von 1.480 Euro ging an den Verein „KinderStärken“ – ein Institut an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Den Scheck überreichte der Ministerpräsident dem hocherfreuten Geschäftsleiter des Vereins, Benjamin Ollendorf, der sagte: „Die Kinder sollen selbst entscheiden, wofür wir das Geld verwenden.“

Die fünf Regionaldörfer, in denen sich verschiedene Kommunen, Vereine und Organisationen vorstellten, gehörten zu den vielbesuchten Meilen des Fests. Andreas Baumeister vom Landkreis Börde zum Beispiel sagte, dass es viele Fragen zu Tagesausflügen gab. „Aber auch Fahrradtouren, das Schloss Hundisburg und das Museum in Ummendorf standen hoch im Kurs.“ Solch eine Werbung für die Börde-Region wie beim Landesfest könne man sich doch nicht entgehen lassen.

Es waren nicht nur Besucher aus der näheren Umgebung der Hansestadt, die sich am Wochenende beim Landesfest umschauten. Familie Müller war aus Bernburg gekommen. „Wir müssen doch schon mal sehen, was uns in zwei Jahren erwartet, wenn wir bei uns den Sachsen-Anhalt-Tag haben. Was wir bisher gesehen haben: Da muss sich unsere Stadt ganz schön anstrengen ...“

Es sind auch die kleinen Geschichten, die das Fest ausmachen. So gab es am Stand der Parteien einen Schmunzler, als ein Mann auf einen Politiker zuging und ihn freundlich mit „Herr Webel“ (Ex-Verkehrsminister/CDU) begrüßte. Allerdings handelte es sich um Ulf Gallert von der Linken.

Ein kleines Mädchen wollte auf dem Markt vom „Luftballon-Mann“ unbedingt einen Ballon haben. Es weinte und zog an der mütterlichen Hand. Doch die Mama sagte: „Nein, dafür haben wir kein Geld.“ Da nahm der Verkäufer aus seiner Ballonsammlung einen roten heraus und schenkte ihn dem Kind, dessen Augen wieder strahlten.

Sonntagnachmittag überreichte Ministerpräsident Haseloff das Sachsen-Anhalt-Banner an Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Linke) weiter. Die Stadt im Salzlandkreis ist 2026 nächster Ausrichter des Landesfests.

Zuvor hatt Stendals OB bei der Abschlusspressekonferenz die drei tollen Tagen mit den Worten beschrieben: „Wir sind happy, stolz und auch sehr dankbar.“

Auf der Regionalbühne Elbe-Börde-Heide zeigten Tänzerinnen des Folklore-Ensembles aus Magdeburg einen einstudierten Tanz. Foto: Leon Zeitz

Ronald und Anne-Katrin Schulze aus Stendal ersteigerten eine Deckeldose – ein Geschenk des koreanischen Premiers an Reiner Haseloff. Fotos (2): Bernd kaufholz