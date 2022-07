Magdeburg (vs) - Ihrem Frust über die kurzfristigen Streckensperrungen der Deutschen Bahn und in der Folge auch von Abellio macht Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens Luft. „Ich fordere Sie nachdrücklich auf, alle erdenklichen Maßnahmen einzuleiten, um diese inakzeptable Situation schnellstmöglich zu beenden“, formulierte die Ministerin nachdrücklich in einem Schreiben an den im DB-Konzern zuständigen Infrastrukturvorstand Berthold Huber.