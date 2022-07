Bahnreisen: Wo Abellio im Harz den Zugverkehr einstellen muss

Bahnreisende im Harz schauen vielerorts in die Röhre: Abellio kündigt umfangreiche Streckensperrungen an. Auf Schienenersatzverkehr darf nicht überall gehofft werden.

Landkreis Harz (vs) - Bahnreisende im Harz und in Sachsen-Anhalt werden ab Dienstag (26. Juli) vergeblich auf ihre Züge warten. Abellio kündigte am Montagabend (25. Juli) in einer Pressemitteilung umfangreiche Einschränkungen im Zugverkehr an. Als Ursache verwies das Verkehrsunternehmen auf sehr kurzfristig anberaumte Instandsetzungsarbeiten durch die DB Netz AG.

Wie lange die Streckensperrungen und die damit verbundenen Zugausfälle andauern, war am Montagabend auf Volksstimme-Anfrage noch nicht absehbar. Aufgrund der kurzfristigen Ankündigung könne auch nur vereinzelt Schienenersatzverkehr angeboten werden, da „kurz- bis mittelfristig keine Buskapazitäten zur Verfügung stehen“, heißt es in der Abellio-Mitteilung weiter.

Bereits am Montag wurde der Abschnitt zwischen Quedlinburg und Thale gesperrt. Die Regionalexpress-Linie (RE) 11 endet in Quedlinburg. Der Bahnhof Blankenburg ist vom Netz abgekoppelt, Züge der RE-Linie 31 fahren noch bis und ab Langenstein.

Harz-Berlin-Express und Verbindung Halberstadt - Goslar fallen weg

Ab Dienstag wird der Zugverkehr zwischen Halberstadt und Goslar eingestellt, betroffen sind die Linien RE 4 (Halle – Goslar) und RE 21 (Magdeburg – Goslar) sowie der Harz-Berlin-Express (HBK). Ab Mittwoch (27. Juli) verkehren auch zwischen Aschersleben und Halberstadt keine Züge mehr. Zudem wird der Streckenabschnitt zwischen Staßfurt und Güsten (RE-Linie 10 Magdeburg – Erfurt sowie Regionalbahn-Linie 41 zwischen Magdeburg und Aschersleben) gesperrt.

Aufgrund der Kurzfristigkeit der großflächigen Sperrungen und der umfangreichen und nicht vorgeplanten betrieblichen Änderungen ist auch auf anderen Verbindungen im Dieselnetz Sachsen-Anhalt (DISA) mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen, heißt es seitens Abellio weiter. Das Unternehmen bedauere die entstehenden Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste. Diese sollten alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Information nutzen, so ein Abellio-Sprecher.