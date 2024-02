Mit einem offenen Brief wollen sich hunderte Lehramtsstudenten der Uni Halle gegen ein Gender-Verbot für Sachsen-Anhalts Schulen wehren. Ihr Schreiben wollen die Initiatoren in wenigen Tagen zu Ministerin Eva Feußner bringen.

Studenten aus Halle kritisieren „Gender-Verbot“ an Sachsen-Anhalts Schulen

Gender-Sonderzeichen sind im schriftlichen Sprachgebrauch in Sachsen-Anhalts Schulen untersagt. Das Bildungsministerium hatte die Schulen erst vor Schuljahresbeginn erneut darauf hingewiesen.

Magdeburg/Halle - Studenten der Universität Halle wollen am 16. Februar einen offenen Brief an Bildungsministerin Eva Feußner und Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU) im Bildungsministerium einwerfen.