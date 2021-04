Todesursache Verkehrsunfall: Viele Wölfe werden in Sachsen-Anhalt überfahren

In Sachsen-Anhalt gelten 13 Gebiete als Wolfsterritorien. Der Mensch ist für Wölfe die größte Gefahr. Umgekehrt ist das nur in Ausnahmen der Fall.

In Sachsen-Anhalt werden vermehrt Wölfe nachgewiesen. Das erste Paar wurde im Jahr 2008 in Altengrabow gesichtet. Symbolfoto:

Munster. Kurti galt als Deutschlands erster „Problemwolf“. Am 27. April 2016 wurde er im staatlichen Auftrag in Niedersachsen geschossen. Zehn Jahre früher hatte „Problembär“ Bruno den Freistaat Bayern aufgemischt. Beide Tiere kamen Menschen regelmäßig zu nah. Dabei sind Wölfe für Menschen in der Regel ungefährlich. Ein gesundes Tier greife sehr selten an, schreibt das Bundesumweltministerium. Angriffe ließen sich auf drei Ursachen zurückführen: Tollwut, Provokation oder Futterkonditionierung. Weil Deutschland eine Kulturlandschaft und Tollwut-frei ist, sei die wahrscheinlichste Ursache die Gewöhnung an den Menschen verbunden mit positiven Reizen wie Füttern.

Auch im Fall von Kurti wurde das vermutet: Womöglich sei er als Jungtier angefüttert worden und habe die Scheu vor Menschen verloren, sagte Niedersachsens Umweltminister damals. Kurti musste ferngehalten werden von Dörfern und aufhören, Leute zu verfolgen. Doch selbst ein eigens engagierter Wolfsexperte aus Schweden konnte „MT6“, so Kurtis offizielle Kennung, nicht dauerhaft vertreiben. Der Abschuss wurde beschlossen. Die Diskussion über Wölfe dauert an.

Wolfsvorkommen in Deutschland und Sachsen-Anhalt



Wölfe sind streng geschützt und kommen in Deutschland vor allem in Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen vor. 128 Rudel zählt der Naturschutzbund (Nabu) bis Oktober 2020 bundesweit. Als Rudel gelten zwei ausgewachsene Tiere mit Nachwuchs. In Deutschland leben außerdem 35 Wolfspaare und 10 Einzeltiere.

In Sachsen-Anhalt gelten nach Angaben des Jahresberichtes der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) 13 Gebiete als Wolfsterritorien. Dazu gehören: Altengrabow, die Dübener sowie Glücksburger Heide, Golmer, Haldensleben, Havelberg, Klietz, Möckern, die Oranienbaumer als auch Stresower Heide, Tangerhütte, Wittenberg Nord und der Zichtauer-Klötzer Forst. Einige der Gebiete zählen wegen ihrer Ausdehnung auch in anderen Bundesländern zu Wolfsterritorien.





Nach jüngsten Erkenntnissen der DBBW, die auf genetischen Daten beruhen, leben seit 2016 in Haldensleben beziehungsweise der Colbitz-Letzlinger Heide zwei verschiedene Rudel parallel nebeneinander. Das Rudel in der Colbitz-Letzlinger Heide seit 2015. Das Rudel bei Haldensleben kam ein Jahr später hinzu. Es gebe bei den Rudeln keine genetischen Überschneidungen so die DBBW.



Wölfe waren in Deutschland lange ausgerottet. Erst im Jahr 2000 wurden die ersten Welpen in Freiheit geboren - auf einem Truppenübungsplatz in der sächsischen Oberlausitz, wie der Nabu schreibt. Seitdem erobern sich die Wölfe langsam alte Lebensräume zurück.

Unfälle im Straßenverkehr sind häufigste Todesursache bei Wölfen in Deutschland



Doch die Lebensräume, die Wälder, sind häufig durchschnitten von Straßen. Der Mensch ist ein Problem für den Wolf, die meisten Tiere sterben auf dem Asphalt - zuletzt 78 Prozent: Von 126 toten Wölfen kamen im vergangenen Monitoringjahr (1. Mai 2019 bis 30. April 2020) 98 Tiere im Straßenverkehr um, wie die DBBW in ihrem jährlichen Bericht schreibt.

Bis 18. April dieses Jahres wurden 50 tote Wölfe gefunden. 37 davon wurden überfahren - jüngst ein Welpe im niedersächsischen Landkreis Verden. Zwar werde nicht jeder tote Wolf gefunden, merkt die Landesjägerschaft Niedersachsen an. Ein krankes Tier etwa ziehe sich zum Sterben zurück. Dennoch: Geht man von den erfassten Totfunden aus, ist der Straßenverkehr die mit Abstand größte Gefahr für Wölfe.

In Sachsen-Anhalt wurden laut DBBW-Statusbericht Wolf zwischen Mai 2019 und Ende April 2020 13 tote Wölfe gefunden. Davon wurden sieben Tiere bei einem Verkehrunfall getötet. Bei drei Tieren wird von einem illegalen Abschuss ausgegangen. Die anderen tot gefunden Wölfe sind nach Ansicht der DBBW eines natürlichen Todes gestorben.



Verhalten bei Wolfsbegegnungen



In Niedersachsen folgte ein Wolf jüngst einer Spaziergängerin. Die Frau filmte die Begegnung. Wie reagiert man, wenn ein Wolf auftaucht? „Machen Sie sich bemerkbar durch reden, rufen oder in-die-Hände-Klatschen“, schreibt das niedersächsische Umweltministerium. „Entfernen Sie sich dabei langsam und ruhig, immer mit dem Gesicht zum Wolf. Laufen Sie nicht weg.“ Folgt das Tier einem weiter, könne man es mit dem Werfen von Steinen und Stöcken oder mit Pfefferspray vertreiben.

Eine Begegnung wie die der Spaziergängerin zeige: „Wölfe sind keine Kuscheltiere.“ Es sind Raubtiere, deren natürliches Verhalten bei Laien „große Verunsicherung auslösen und in solchen, für die Betroffenen äußerst unangenehmen Situationen resultieren kann“. Gerade junge Wölfe seien oft noch nicht scheu und mitunter dreist.

WIE SICHER SIND NUTZTIERE VOR WÖLFEN?

Mit zunehmender Ausbreitung des Wolfs nimmt laut DBBW die Zahl der Risse zu. Allerdings: Die meisten Übergriffe passierten dort, wo Wölfe neue Reviere erobern und Tierhalter noch nicht auf sie eingestellt sind. Sind die Herden fachgerecht geschützt, gehe in der Regel auch die Zahl der Risse zurück.

Von den 2894 toten, verletzten oder vermissten Nutztieren waren im vergangenen Monitoringjahr 88 Prozent Schafe und Ziegen, 7 Prozent Wild (im Gehege), 4 Prozent Rinder und 1 Prozent andere Tiere. Die meisten Schäden gab es in Niedersachsen, Sachsen und Brandenburg.

In Sachsen-Anhalt kam es zuletzt bei Haldensleben und zuvor in der Altmark immer wieder zu Wolfsrissen bei Schafen. Für das Jahr 2019 hat die DBBW 340 von Wölfen getötete Nutztiere in Sachsen-Anhalt erfasst. Davon waren mit 290 am häufigsten Schafe betroffen. Aber auch Ziegen, Rinder und in Gehegen gehaltenes Wild wurden von Wölfen gerissen.



Verliert jemand sein Vieh durch einen Wolf, kann er mit Ausgleichszahlungen rechnen. 418.000 Euro wurden Tierhaltern laut DBBW 2019 gezahlt. Weit mehr, nämlich acht Millionen Euro, erhielten Tierhalter für Schutzmaßnahmen. Diese staatlichen Zuschüsse stehen nicht nur hauptberuflichen Tierhaltern zu. Auch Hobbyhalter haben in den meisten Ländern mit Wolfsbestand Anspruch darauf.