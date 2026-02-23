Vier Jahre nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf sein Nachbarland leben 36.000 Ukrainer in Sachsen-Anhalt. Viele gehen hier arbeiten. CDU und SPD streiten unterdessen über die Rückkehr junger Männer in ihre Heimat.

Magdeburg - Vor vier Jahren befahl Kremlchef Wladimir Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine – mit Luftterror, Panzerverbänden und mehr als 100.000 Soldaten am Boden. Inzwischen – 48 Monate später – sind rund zwanzig Prozent des Landes von russischen Truppen besetzt, Hunderttausende haben ihr Leben verloren. Zugleich hat der Krieg eine seit 1945 in Europa beispiellose Flüchtlingswelle ausgelöst.