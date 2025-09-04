Ein Jahr vor der Landtagswahl sieht der Sachsen-Anhalt-Trend die rechtsextreme AfD im Höhenflug. Warum das nicht so bleiben muss, welche langjährigen Politiker unbekannt sind und wie zufrieden die Wähler mit der Landesregierung sind – ein Überblick.

Ein Jahr vor der Wahl in Sachsen-Anhalt: Nur Haseloff ist populär

Nach den Zahlen des Sachsen-Anhalt Trends ist Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) deutlich populärer und bekannter als alle Spitzenkandidaten der Parteien im Land - und das ein Jahr vor der Landtagswahl, bei der Haseloff nicht erneut antritt.

Magdeburg/Halle. - Eines der auffälligsten Ergebnisse des Sachsen-Anhalt-Trends für die Mitteldeutsche Zeitung, die Volksstimme und den MDR macht sich an einer Person fest: Ausgerechnet der mit Abstand beliebteste und bekannteste Politiker im Land tritt bei der Landtagswahl in einem Jahr nicht mehr an – Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).