Deutlicher Abstand zur CDU: AfD in Sachsen-Anhalt laut Umfrage stärkste Kraft

Ein Jahr vor der Landtagswahl sieht der Sachsen-Anhalt-Trend die rechtsextreme AfD im Höhenflug. Warum das nicht so bleiben muss, welche langjährigen Politiker unbekannt sind und wie zufrieden die Wähler mit der Landesregierung sind – ein Überblick.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 04.09.2025, 09:16
Nach den Zahlen des Sachsen-Anhalt Trends ist Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) deutlich populärer und bekannter als alle Spitzenkandidaten der Parteien im Land - und das ein Jahr vor der Landtagswahl, bei der Haseloff nicht erneut antritt.   Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg/Halle. - Eines der auffälligsten Ergebnisse des Sachsen-Anhalt-Trends für die Mitteldeutsche Zeitung, die Volksstimme und den MDR macht sich an einer Person fest: Ausgerechnet der mit Abstand beliebteste und bekannteste Politiker im Land tritt bei der Landtagswahl in einem Jahr nicht mehr an – Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).