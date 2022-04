Forschungsansiedlungen in Sachsen-Anhalt Uni-Rektor: „Mir fehlt ein Bekenntnis zu Magdeburg“

Das Wintersemester an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt startet nach anderthalb Jahren Corona wieder in Präsenz. Im Volksstimme-Interview spricht Magdeburgs Uni-Rektor Jens Strackeljan über 3G, sinkende Studentenzahlen und warnt vor einem Ungleichgewicht zwischen Magdeburg und dem Süden des Landes.