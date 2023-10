Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach monatelanger Schließung geht die Kinderintensivmedizin (Kinder-ITS) am Magdeburger Uniklinikum zum 1. November wieder ans Netz. Das teilte das Haus am Donnerstag schriftlich mit. Als neuer Chefarzt konnte demnach der Mediziner Dr. Gert Warncke gewonnen werden. Der Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin mit Zusatzqualifikationen in der Neugeborenen- und Kinderintensivmedizin war zuvor Leiter der interdisziplinären Kinderintensivmedizin am Uniklinikum Rostock. Unterstützt werde der neue Chefarzt von einer weiteren Medizinerin, teilte ein Sprecher auf Volksstimme-Anfrage mit.