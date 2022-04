Verfassungsschutz durchleuchtet Polizeianwärter in Sachsen-Anhalt

Um extremistische Gesinnungen möglichst auszuschließen, sollen Polizeianwärter in Sachsen-Anhalt künftig stärker auf ihre Verfassungstreue geprüft werden.

Polizeischüler in Sachsen-Anhalt (hier das Foto einer Vereidigung aus dem Jahr 2017) sollen künftig stärker auf Verfassungstreue überprüft werden.

Magdeburg - Die sogenannte Regelanfrage sieht vor, dass der Verfassungsschutz in Zukunft standardmäßig und ohne Anfangsverdacht Daten über Polizeibewerber liefert. Diese Regelung greift in Sachsen-Anhalt ab dem 1. März. Das wurde in einem Erlass festgezurrt.