Vergewaltiger vom Magdeburger Südfriedhof muss für sechs Jahre in Haft

Ein 38-Jähriger, der am 12. Juni 2021 auf dem Magdeburger Südfriedhof eine 75-jährige Frau vergewaltigt hat, ist am Landgericht zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er soll auch Schmerzensgeld zahlen.

Magdeburg - Die Vorsitzende Richterin der fünften Strafkammer am Magdeburger Landgericht, Claudia Methling, hat diese Woche das Urteil gegen einen 38-jährigen Iraker verkündet. Der Mann soll wegen Vergewaltigung einer 75 Jahre alten Frau im Jahr 2021 für sechs Jahre ins Gefängnis. Außerdem muss er an die Seniorin 5000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Wegen einer weiteren im Jahr 2019 vorgeworfenen Tat, ebenfalls auf dem Südfriedhof in Magdeburg an einer damals 76-jährigen Frau, sprach das Gericht den Angeklagten allerdings frei.