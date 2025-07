Eklige Lästlinge: Diese totgeschlagenen Fliegen verschickte eine Jävenitzerin per Post an die Betreiber der Geflügel-Anlage.

Jävenitz. - Familienfeier: Lange hat die Frau in der Küche gestanden, um den Gästen etwas Leckeres anbieten zu können. Die Stimmung am Tisch ist gut. Eigentlich. Wäre da nicht diese unsägliche Plage. Hunderte Fliegen, die sofort auf jeder Speise sitzen, die bei jedem Öffnen der Tür mit ins Haus gelangen. Einer Jävenitzerin hat es jetzt gereicht. Sie griff zu einer radikalen Methode, um den in ihren Augen Schuldigen auf das Problem aufmerksam zu machen.