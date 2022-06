Vierte Corona-Welle: Wie nah am Limit sind Sachsen-Anhalts Kliniken?

Die Corona-Fallzahlen erreichen immer neue Rekorde. Im Bund wird bereits vor der Anwendung der Triage gewarnt. Wie realistisch ist das in Sachsen-Anhalt? Ein Blick in die Kliniken im Land.

Intensivpfleger versorgen einen Corona-Patienten. Landesweit lagen am Freitag 128 Menschen mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation, vier allein am Städtischen Klinikum in Magdeburg.

Magdeburg/Wernigerode/Dessau - Auf der Intensivstation des Städtischen Klinikums in Magdeburg kämpfen sie in diesen Tagen um das Leben von vier Corona-Patienten. Einer, Mitte 40, ungeimpft, ist an eine künstliche Lunge (ECMO) angeschlossen. Ein sogenanntes Rotorest-Bett ermöglicht ständige Lageänderungen. „Der Patient hatte nicht die Einstellung, sich impfen zu lassen“, erzählt Carla Stürmer, stellvertretende Leiterin der ITS.