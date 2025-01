Sachsen-Anhalts Kliniklandschaft steht angesichts steigender Kosten und stagnierender Einnahmen enorm unter Druck. Die Schieflage der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg ist dabei nur der jüngste Fall. Die Politik muss mehr tun, um das Verschwinden weiterer Häuser zu verhindern.

Großkrankenhaus in Schieflage

Magdeburg - Nachdem Magdeburg seinem Städtischen Klinikum bereits in der Vergangenheit mit einem Millionen-Kredit aushelfen musste, ist mit den Pfeifferschen Stiftungen ein weiteres großes Krankenhaus in der Region in Schieflage geraten.