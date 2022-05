Wie ein Rundfunkmuseum in der Altmark an alte Zeiten erinnert

Der „Weltradiotag“ fand am 13. Februar 2012 zum ersten Mal statt. Jetzt wird wieder an das Medium erinnert, was im Leben vieler Menschen eine wichtige Rolle spielt.

Werben - Na klar wisse er, dass am 13. Februar der Weltradiotag ist. Aber viel wichtiger für Deutschland seien ihm zwei andere Daten der Rundfunkgeschichte, sagt der Chef des Rundfunkmuseums in Werben, Landkreis Stendal, Rüdiger Haase. „Das ist zum einen die erste Radioübertragung in Deutschland am 22. Dezember 1920 – eine Schwarzsendung – und der offizielle Rundfunkstart am 29. Oktober 1923.“