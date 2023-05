Magdeburg - Der US-Chipkonzern Intel hat Politikern bereits unmissverständlich klargemacht, dass Strom in Deutschland zu teuer ist. Vorstand Keyvan Esfarjani sagte im Januar mit Blick auf die Investition in Magdeburg: „Eine Chipfabrik mit Strompreisen von 50 Cent ist definitiv nicht wettbewerbsfähig.“ Auch die in Sachsen-Anhalt starke und energiehungrige chemische Industrie stimmt mit ein. „Unsere Industriestandorte in Europa stehen unter enormen Druck“, sagt VCI-Verbandssprecher Jürgen Udwari.

