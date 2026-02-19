2025 liefen mehr als 6.200 Verfahren bei den Verwaltungsgerichten auf - mehr als doppelt so viele wie 2024. Ein Richterverband fordert mehr Personal für den Aufgabenzuwachs.

Zahl der Klagen gegen Asyl-Bescheide in Sachsen-Anhalt steigt massiv an

Ein Mädchen steht im Flur einer Erstaufnahmeeinrichtung.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Verwaltungsgerichte sind mit einem massiven Anstieg von Asylklagen konfrontiert. Wie das Justizministerium von Franziska Weidinger (CDU) auf Anfrage informierte, gingen 2025 insgesamt 6.229 Verfahren (darunter 4.634 Hauptverfahren) in den Asylkammern der Gerichte ein – meist wegen vorangegangener Ablehnungen von Asylanträgen. Im Vorjahr waren es 2.693. Der Anstieg entspricht einer Zunahme um 131 Prozent.