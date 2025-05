Angesichts stetig wachsender Bestände ist die Regulierung des Wolfs auf kurz oder lang unvermeidlich. Allein die Möglichkeit dazu, ist aber noch keine Lösung. So können Abschüsse von Leittieren mehr schaden als, dass sie nützen.

Magdeburg - Die Entscheidungen in Brüssel und in Sachsen-Anhalts Regierungsbündnis zum Wolf sind mehr als Symbolpolitik. Stimmen die EU-Mitgliedsländer noch zu, wird das scheue Raubtier nach Jahren der Debatte bald auch in Sachsen-Anhalt bejagbar sein.