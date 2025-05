Ein junger Wolf: Mindestens 258 Tiere leben in Sachsen-Anhalt, deutschlandweit sind es rund 1.600.

Magdeburg - Seit der Rückkehr der Wölfe nach Sachsen-Anhalt 2008 standen die schlauen Räuber unter strengem Schutz. Das ändert sich jetzt offenbar. Im Eilverfahren hat das EU-Parlament am Donnerstag die Herabstufung des Schutzstatus für die schlauen Räuber von „streng geschützt“ auf nur noch „geschützt“ beschlossen. Der Schritt muss noch von den EU-Mitgliedsländern bestätigt werden. Das aber gilt als wahrscheinlich. Kommt es so, können Wölfe in der EU schon bald deutlich leichter als bisher geschossen werden.