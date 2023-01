Zwei Bodyguards von Ministerpräsident Haseloff suspendiert

Zwei langjährige Bodyguards von Ministerpräsident Reiner Haseloff wurden suspendiert und zwei SEK-Beamte in den Innendienst versetzt. Sie sollen in rechtsradikalen Chats aktiv gewesen sein.

Magdeburg - Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt hat am Donnerstag in geheimer Sitzung den Innenausschuss des Landtages über ein mutmaßliches Sicherheitsleck informiert. Nach Volksstimme-Informationen sollen demnach zwei Personenschützer von Ministerpräsident Reiner Haseloff bereits am 23. Dezember suspendiert worden sein.