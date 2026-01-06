Ob Neubau des Landeskriminalamtes, Fertigstellung der Polizeiinspektion Magdeburg, Erweiterung des Gefängnisses Volkstedt oder die Klinikbauten in Magdeburg und Halle – was Sachsen-Anhalt im Jahr 2026 plant und wo sich schon die Bagger drehen.

Diese Millionen-Investitionen plant das Land im Jahr 2026 in Sachsen-Anhalt

So soll der Neubau des Landeskriminalamtes in Barleben aussehen. Der offizielle Baustart erfolgte bereits im November. Der Rohbau soll im April dieses Jahres beginnen.

Knapp 220 Millionen Euro hat das Land allein dieses Jahr für Baumaßnahmen im Hochbau eingeplant. Das Finanzministerium gibt eine Übersicht, welche Projekte des Landesbetriebes für Bau und Liegenschaftsmanagement (BLSA) und der Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft (IPS) im Vordergrund stehen.