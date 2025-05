Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026

Magdeburg - In einer Vorlage für den Ältestenrat des Landtags teilte er mit, dass die Landeswahlleiterin bereits Zustimmung für diesen Termin bekundet habe. Im Ältestenrat (dieses Gremium tagt am 8. Mai) muss nun Benehmen hergestellt werden, danach bestimmt der Landtag den Wahltermin.

Bei der Landtagswahl 2021 war die CDU mit 37,1 Prozent stärkste Kraft geworden, gefolgt von der AfD (20,8 Prozent) und der Linken (elf Prozent). Die SPD kam auf 8,4 Prozent, die FDP holte 6,4 Prozent, die Grünen erreichten 5,9 Prozent. Seitdem regiert in Sachsen-Anhalt eine Koalition von CDU, SPD und FDP. Ministerpräsident ist Reiner Haseloff (CDU).

Im kommenden Jahr stehen zunächst Landtagswahlen in Baden-Württemberg (8. März) und Rheinland-Pfalz (22. März) an. Im Herbst wird zudem das Abgeordnetenhaus in Berlin gewählt, in Mecklenburg Vorpommern ist ebenfalls im Herbst die Landtagswahl.