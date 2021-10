Halle - Ein Lastwagenfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 9 schwer verletzt worden. Der Mann war zwischen der Abfahrt Weißenfels und dem Kreuz Rippachtal an einem Stauende auf einen anderen Laster aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.