Magdeburg. - Doppelt bestellt, doppelt gespart, dachte sich eine Leserin aus Stendal, als sie in einem Online-Shop ein günstiges Angebot für elektrische Rasentrimmer entdeckte. Dass sie sich damit doppelten Ärger einhandelte, ahnte sie sie zunächst nicht. Die Geräte wurden pünktlich geliefert und entsprachen auch der Beschreibung. Wie sich aber schon nach dem Auspacken herausstellte, nicht den Vorstellungen der Kundin. Die wollte daher, nach Rücksprache mit dem Kundenservice, von ihrem Recht auf Rücksendung Gebrauch machen.

„Ich sollte beide Trimmer-Kartons zusammenkleben. Wurde gemacht! Dann ein Rücksendeformular mit dem Vermerk ,2 Stück’ aufkleben. Wurde gemacht!“, beschreibt sie ihr Vorgehen. Allein schon die Retoure abzuschicken, habe sich als komplizierter herausgestellt als gedacht, da das Paket länger als einen Meter war. Aber letztlich habe es dann doch funktioniert. Offensichtlich hatte die Rücksendung auch ihren Empfänger erreicht. Denn eine Erstattung ging tatsächlich auf dem Konto ein.

Die sorgte allerdings nicht für Begeisterung bei der Leserin. Denn gutgeschrieben wurde nur der Betrag für ein Gerät. Sie habe sich schriftlich an den Anbieter gewandt, um die Sache aufzuklären und den Restbetrag einzufordern. Eine Antwort blieb zunächst aus. Bei einer telefonischen Nachfrage hieß es später, die Sache sei noch in Bearbeitung. Wochen vergingen ohne, dass sich etwas rührte. „So kann man Kunden auch vergraulen“, ärgerte sich die Stendalerin, als sie sich an die Leserredaktion wandte.

„Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden ist uns sehr wichtig. Deshalb bedauern wir den geschilderten Vorfall“, reagierte die für den „Aldi Online-Shop“ zuständige Pressestelle auf die Nachfrage, woran es in dem Fall hakt, und entschuldigte sich ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten.

Nach interner Prüfung sei der Kaufpreis für den zweiten Rasentrimmer inzwischen erstattet worden. Die Abwicklung hatte sich zeitlich mit der Volksstimme-Anfrage überschnitten.