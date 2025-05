Den Laptop hochfahren und eine E-Mail schreiben – normaler Alltag in der (Büro)-Arbeitswelt von heute. Die Anglizismen, also die aus dem Englischen stammenden Formulierungen, die ihn beschreiben, sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Den Klapprechner einschalten und elektronische Post verschicken, das klingt umständlich bis skurril.

Wenn sie dabei helfen, kürzer bzw. präziser als im Deutschen zu formulieren, dann sind Anglizismen auch in journalistischen Beiträgen sinnvoll, praktisch und für die meisten Leserinnen und Leser kein Problem. Sofern eine weitere Voraussetzung gegeben ist: Sie müssen verständlich sein.

Kürzlich verkündete der Titel eines Volksstimme-Artikels, dass es bei der Wärmewende keinen „Rollback“ gebe – erfüllt dieser Begriff die Bedingungen? Nein, findet eine Leserin, das könne und sollte man anders bezeichnen. Sie hat recht. Zwar wurde in diesem konkreten Fall das Wort „Rollback“ nicht von der Redaktion ersonnen, sondern als Zitat des sachsen-anhaltischen Energieministers wiedergegeben und darum korrekt in Anführungszeichen gesetzt. Doch mindestens im weiteren Text hätte man es übersetzen bzw. erklären müssen („zurücksetzen“; „rückgängig machen“).

Journalistinnen und Journalisten haben die Aufgabe, die Dinge für eine bunt gemischte Leserschaft nachvollziehbar darzustellen. Gerade sie sollten darum besonders darauf achten, nicht in eine Falle zu tappen. Nur weil Begriffe in vielen Medien auftauchen, weil sie in Mode sind, weil Experten und Gesprächspartner sie verwenden, bedeutet das nicht automatisch, dass alle anderen ebenfalls wissen müssen, was gemeint ist. Ausdrücklich: Es geht nicht um strikte sprachliche Abschottung von allen äußeren Einflüssen, die weder erstrebenswert noch realisierbar wäre. Sprache entwickelt sich mit den Menschen, die sie sprechen. Diese Menschen nicht zu trennen, sondern sie zu verbinden, das muss journalistische Sprache anstreben.