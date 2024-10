In der Volksstimme spielen Texte und Fotos zu aktuellen Themen aus der Region und aus aller Welt die Hauptrolle. Doch was wäre eine Zeitung ohne die kleineren „Nebendarsteller“, die aus dem ganzen Informationsangebot erst eine abwechslungsreiche und für möglichst viele Menschen lesenswerte Mischung entstehen lassen? Die Wettervorschau gehört dazu, der Hägar-Comic, das Horoskop, die Lotto-Zahlen und bis vor einiger Zeit immer montags auch die Bingo-Zahlen. Warum letztere jetzt nicht mehr?, fragen Leser, die diesen Service vermissen.

Die Erklärung findet sich in den Arbeitsabläufen der Redaktion. Bisher hatte die Nachrichtenagentur dpa die Zahlen jeden Sonntagabend an ihre Kunden – dazu gehört unter anderem die Volksstimme-Redaktion – geschickt, wo sie dann quasi automatisch auf die technisch entsprechend vorbereitete Druckseite geleitet wurden. Die Agentur hat den „Bingo-Dienst“ jedoch eingestellt. Die Volksstimme-Redaktion müsste die Zahlen nun selbst auf der Internetseite des Gewinnspiel-Veranstalters (https://www.bingo-umweltlotterie.de), recherchieren, sie zudem manuell in die Druckseiten eintragen und mehrfach prüfen, damit nicht versehentlich ein Zahlendreher hineinrutscht.

Eine Frage der Abwägung

An sich kein großes Problem, wenn nicht die Ergebnisse erst sehr spät im Internet bereitgestellt würden. Zu der Zeit ist in der Regel nur noch ein Redakteur oder eine Redakteurin im Dienst, der oder die im Spätdienst die Stellung hält und nun in dieser Phase kurz vor Redaktionsschluss dafür sorgen muss, dass alle Seiten der gedruckten Zeitung technisch in Ordnung sind und pünktlich in die Druckerei sowie zur Fertigung der E-Paper-Ausgabe gelangen.

Uns ist klar, dass der Blick auf die Bingo-Zahlen für viele Leserinnen und Leser eine liebgewordene Gewohnheit war. In der Abwägung der jeweiligen Auswirkungen haben wir uns nicht leichten Herzens, aber dennoch dafür entschieden, auf die Bingo-Zahlen zu verzichten.