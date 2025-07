Eine Dame mit gelber Hautfarbe und blauen, enorm hoch toupierten Haaren, an der Seite ein schwarzer Schrägstreifen als Zeichen der Trauer: Ein Hingucker war das vor einiger Zeit erschienene Titelmotiv der Volksstimme eindeutig – allerdings eines, das nicht allen Lesern gefallen hat. Das Bild kündigte den Tod der Comic-Figur Marge Simpson in der 790. Folge der Zeichentrickserie an, ein Thema, das weltweit für Aufregung in sozialen Medien sorgte. Was das solle, anstatt den Platz anderen Themen zu widmen, fragt ein Leser. „Alle, die es wissen sollten, wissen es längst durch Smartphone und Internet.“

Stimmt. Wer sich für „Die Simpsons“ interessiert, hat sehr wahrscheinlich nicht erst durch unsere Zeitung von der neuesten Wendung erfahren. Dass sich schon gar nicht alle Leserinnen und Leser dafür interessieren, trifft erst recht zu.

Das ist ein gutes Beispiel für das grundlegende Dilemma einer gedruckten Zeitung. Heutzutage ist nahezu alles, was wir berichten, in anderen Medien bereits öffentlich bekanntgeworden. Aktualität im klassischen Sinne können wir nur in wenigen Fällen bieten, am ehesten noch im lokalen Raum, wo sich außer der örtlichen Zeitung sehr wenige, manchmal gar keine anderen Medien umschauen.

Was wir hingegen leisten: Wir erleichtern Lesern die Orientierung im riesigen Meer an Themen, indem wir eine Auswahl dessen zusammenstellen, was in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Sport und Kultur nach unserer Einschätzung wichtig zum Mitreden-Können ist. Die „Simpsons“ sind ein legendäres Stück Popkultur. Es unter den Tisch fallen zu lassen, entspräche in der Welt der klassischen Kultur der Entscheidung, gar nichts mehr etwa über die Wagner-Festspiele in Bayreuth zu vermelden.

Dass wir uns unserem Anspruch immer nur annähern und ihn nie perfekt werden einlösen können, auch das ist wahr. Die Kunst, allen alles Recht zu machen, gelingt keinem Menschen und keiner Redaktion jemals so recht.