Magdeburg/clt. - Handwerker sind heutzutage rar gesät, Termine schwer zu haben. Das war auch Thomas M. aus Stendal bewusst und so dachte er rechtzeitig daran, das Dach seines Hauses fit für die kalte Jahreszeit zu machen. In der Firma Enpal glaubte er, dafür einen zuverlässigen Partner gefunden zu haben. So wurde ein Termin gemacht und die Handwerker rückten auch an. Das war im Sommer, genauer gesagt am 1. Juli vergangenen Jahres. Damit war es nicht getan. „Ausgehend vom ersten Servicebesuch der Techniker, der soweit ok war, stand die Mitteilung, dass ein zweiter Besuch erforderlich wäre. Die Serviceabteilung würde einen neuen Termin machen“, berichtet der Leser.

Niemand erschienen

Doch nichts geschah. Auf telefonische Nachfrage, Anfang Oktober, wurde schließlich ein Termin für Mitte November angekündigt. „Leider war niemand erschienen. Es folgte auch keine weitere Kommunikation seitens der Firma Enpal. Nach mehreren Anrufen, Mails und Chatbots auf der Website verlief alles ins Leere“, schildert der Altmärker entnervt seine Erfahrungen, als er sich Mitte Dezember an die Leserredaktion wandte. Nach unserer Nachfrage bei der Firma ging es dann zunächst ganz schnell.

„Wir haben jeden Monat mehrere tausend Kunden, und leider passiert es da selbst bei den besten Prozessen, dass ein Kunde mal ,durchrutscht´. Eigentlich sind wir aber erreichbar, per Telefon, Mail und Chat, und man kann jederzeit anrufen oder chatten und nach dem Stand der Dinge fragen“, sagt Enpal-Pressesprecher Wolfgang Gründiger.

Termin für Januar

„So oder so – jetzt sind wir ja mit ein paar Wochen Verspätung dran und Herr M. wird rundum versorgt“, so sein Versprechen. Tatsächlich erhielt der Leser noch am selben Tag einen Anruf von der Serviceabteilung und es wurde ein Termin für Januar vereinbart. Der Mitarbeiter rückte auch wie versprochen an und nahm den Schaden erneut unter die Lupe. Mit seiner Arbeit sei er zufrieden, so der Leser, jedoch sei er auf diesen Einsatz wenig vorbereitet gewesen. Und: Das Problem wurde erneut nicht behoben. „Auf Grund der Witterungsverhältnisse (Unfallquellen) an diesem Tag und ohne weitere Hilfe eines Kollegen wurde von einer Reparatur abgesehen“, so der Leser. Neuer Termin am 4. Februar.