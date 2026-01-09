Zwei Musiker aus Sachsen-Anhalt stehen in der neuen Staffel von "Let’s Dance" auf der Bühne, die auch 2026 von der Jury um Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi geleitet wird. Wie die beiden Landeskinder auf die ungewohnte Herausforderung blicken.

"Ganz neu anfangen": Gleich zwei Stars aus Sachsen-Anhalt sind dieses Jahr bei #LD dabei

Bewertet werden die Auftritte bei "Let's Dance“ 2026 erneut von der Jury um Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi.

Magdeburg. – Für Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Sie ist Kandidatin der neuen Staffel von "Let’s Dance". Immer wieder hatte die in Dessau-Rosslau lebende Künstlerin betont, wie reizvoll das Format für sie ist – nun wagt sie selbst den Schritt auf das Parkett.

Tanzerfahrung bringt sie laut eigener Aussage kaum mit, dafür umso mehr Ehrgeiz. In Interviews spricht sie offen davon, dass sie großen Respekt vor der Herausforderung habe, sich aber bewusst einer neuen Herausforderung stellen wolle.

Anna-Carina Woitschack erfüllt sich mit der Teilnahme an "Let’s Dance" einen großen Traum. Foto: dpa

Anna-Carina Woitschack: Von "DSDS" über das Dschungelcamp zu "Let's Dance"

Einem breiten Publikum bekannt wurde Anna Carina Woitschack 2011 durch ihre Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar". Seither hat sie sich in der Schlagerwelt etabliert, mehrere Alben veröffentlicht und immer wieder neue Facetten gezeigt – zuletzt auch in Reality-Formaten wie dem Dschungelcamp.

Ihr Karriereweg Weg sei dabei nicht immer gradlinig gewesen, wie sie selbst sagt: Anders als in der Vergangenheit treffe sie Entscheidungen heute deutlich selbstbewusster. "Let’s Dance" passe genau in die momentane Lebensphase der Sängerin.

Magdeburger Teenie-Star Gustav Schäfer tauscht Drumsticks gegen Tanzschuhe

Ebenfalls dabei ist Gustav Schäfer, geboren und aufgewachsen in Magdeburg. Der Schlagzeuger der Band "Tokio Hotel" steht seit mehr als zwei Jahrzehnten auf internationalen Bühnen – nun allerdings ohne Drumsticks.

Für Schäfer ist die Teilnahme an "Let’s Dance" ein kompletter Rollenwechsel: Statt um Rhythmus im Sitzen geht es um Körperspannung, Ausdruck und Präzision in der Bewegung.

Schäfer gehört mit Tokio Hotel zu den erfolgreichsten deutschen Musikern seiner Generation. Die Band feierte Mitte der 2000er Jahre ihren Durchbruch, tourte weltweit und ist bis heute aktiv.

Das Tanzparkett bezeichnet er als sportliche und mentale Herausforderung, bei der er "noch einmal ganz neu anfangen" müsse.

Weitere Namen veröffentlicht: Diese Stars treten ebenfalls in der neuen Staffel auf

Der Starttermin der 19. "Let’s Dance"-Staffel steht bislang noch nicht fest. RTL hält sich dazu weiter bedeckt, hat jedoch bereits mehrere Namen aus dem Teilnehmerfeld bekanntgegeben.

Neben Anna-Carina Woitschack und Gustav Schäfer dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf Schauspielerin Esther Schweins (55), Influencerin Vanessa Borck (29), die ehemalige No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43) und TV-Moderatorin Sonya Kraus (52) freuen.

Insgesamt stellen sich 14 Prominente der tänzerischen Herausforderung. Sie werden jeweils einem erfahrenen Profitänzer oder einer Profitänzerin an die Seite gestellt und müssen sich Woche für Woche auf dem Parkett beweisen.

Über ihren Verbleib in der Show entscheidet nicht nur die Fachjury, sondern auch das Publikum, das mit seinen Stimmen maßgeblichen Einfluss auf den Wettbewerb nimmt.